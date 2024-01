O artista turco Omer Ali Kazma, conhecido como Kazma, decidiu distribuir U$ 1 milhão, cerca de R$ 5 milhões para moradores da cidade de Lysá nad Labem, na República Tcheca. Para isso, ele usou um helicóptero e jogou as cédulas pela aeronave.

O dinheiro estava em uma caixa, aberta em uma área sem residências. Antes, ele tinha avisado os moradores sobre a “surpresa”. Assim, quando o voo começou, já havia diversas pessoas aguardando embaixo a fim de apanhar as cédulas, que se espalharam pelo campo.

A ideia inicial era dar todo o dinheiro para uma só pessoa, como prêmio de um concurso promovido pelo artista. Os interessados tinham que decifrar um código escondido no filme ‘Onemanshow: the movie’, de Kazma, para encontrar o dinheiro. Mas o quebra-cabeça foi difícil demais e ninguém conseguiu resolver.

Como alternativa, ele decidiu distribuir o dinheiro entre todos os competidores inscritos na competição. No domingo, o artista enviou um e-mail com informações criptografadas, que incluíam o local onde liberaria o dinheiro. Milhares de pessoas se reuniram para pegar o dinheiro, com sacos plásticos.

Todas as notas foram recolhidas em menos de uma hora. Cada cédula continha um QR code, que direcionava para uma plataforma em que os felizardos podiam doar dinheiro para instituições de caridade.

Kazma é um videoartista turco, conhecido por uma série em que documenta a atividade humana e o trabalho, explorando o significado da produção e da organização social.