O meia chileno Arturo Vidal voltará a jogar pelo Colo Colo do Chile depois de 17 anos na Europa e uma breve passagem pelo Brasil, anunciou nesta segunda-feira (22) o seu novo clube.

"Damos as boas-vindas ao jogador mais vencedor da história do Chile, nosso grande Arturo Erasmo Vidal Pardo!", publicou o Colo Colo em sua conta no X (antigo Twitter).

Minutos antes, o presidente do 'El Cacique', Alfredo Stöhwing, havia anunciado em Montevidéu, onde a seleção chilena disputa amistosos de pré-temporada, um "acordo total com Arturo Vidal, ele passou por exames médicos e queremos dar-lhe as boas vindas".

Segundo a imprensa chilena, o contrato seria de um ano e o meio-campista de 36 anos ganharia US$ 100 mil por mês (R$ 499 mil pela cotação atual).

Considerado por muitos o melhor jogador chileno da história, Vidal venceu inúmeras ligas e copas locais com Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Inter de Milão.

O chileno também se sagrou campeão da Copa Libertadores de 2022 pelo Flamengo, mas sem mostrar seu melhor futebol.

Com a camisa do Chile disputou as Copas do Mundo da África do Sul-2010 e do Brasil-2014. 'El King' foi um dos grandes destaques da 'geração de ouro' que conquistou duas Copas América (2015 e 2016), únicos títulos desta seleção.

O último clube do volante chileno antes de voltar para casa foi o Athletico-PR, com quem disputou apenas nove partidas devido a uma lesão sofrida com a seleção de seu país em setembro de 2023.

Vidal será apresentado nesta terça-feira ao seu clube, onde deverá voltar a vestir a clássica camisa 23.

Com o Colo Colo, o veterano jogador terá o desafio de vencer novamente o campeonato local, após ter ficado em terceiro lugar na edição passada, e se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores.

