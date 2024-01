Dentro de seis meses, o rio Sena será o cenário da cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, com um desfile inédito e grandioso aos pés de monumentos emblemáticos de Paris, antes de 10 mil atletas iniciarem sua jornada rumo à glória, desde o Stade de France ao Taiti.

Acontecimentos históricos na "Cidade Luz", que recebeu o evento há um século, os Jogos Olímpicos (de 26 de julho a 11 de agosto), e posteriormente os Jogos Paralímpicos (28 de agosto a 8 de setembro), também serão um dos grandes eventos mundiais de 2024, para os quais a AFP está completamente mobilizada.

Mais de 200 jornalistas da AFP vão participar da cobertura em seis idiomas. À espera, o conjunto de serviços da agência está trabalhando há meses para explicar e decifrar todos os preparativos dos Jogos e os desafios que eles implicam em nível esportivo, político, diplomático, social, econômico... mas também os desafios que tanto o comitê organizador e o COI como o Estado francês ainda têm pela frente.

Qual será o impacto das guerras na Ucrânia e em Gaza? Como garantir a segurança dos Jogos? Qual será a participação dos atletas russos? O Sena poderá receber as provas de natação em águas abertas e triatlo, apesar de o banho ainda estar proibido? A rede de transporte público poderá atender os 15 milhões de espectadores esperados? Haverá um 'efeito Jogos' no final do quinquênio de Emmanuel Macron? Quais serão as estrelas dos Jogos?

Tal como aconteceu quando faltavam dois anos para o evento, e depois a um ano, a AFP oferece nesta semana uma atualização dos preparativos com um dossiê que será transmitido de segunda a quarta-feira.

E, depois, toda a equipe editorial continuará a informar com seus diversos serviços (texto, fotografia, vídeo, infografia...) na reta final até ao acendimento da pira no dia 26 de julho.

SEGUNDA-FEIRA 22 DE JANEIRO

. França coloca prestígio à prova dentro de 6 meses com Jogos Olímpicos

NOTA-CENTRAL +FOTOS +VÍDEO

. Transporte e segurança: os principais desafios pendentes dos Jogos de Paris 2024

ÂNGULO

. 10 mil atletas, 30 mil policiais... E três milhões de bananas em Paris-2024

QUADRO

TERÇA-FEIRA 23 DE JANEIRO

. Da Ucrânia ao Oriente Médio, conflitos ativos no ano dos Jogos de 2024

ÂNGULO

. Estrelas internacionais para acompanhar em Paris-2024

QUADRO

QUARTA-FEIRA 24 DE JANEIRO

. Qual será o impacto dos Jogos no final do mandato do presidente Macron?

ÂNGULO

. REPORTAGEM sobre os aspectos artísticos da cerimônia de abertura no Sena e entrevista com seu diretor artístico Thomas Jolly

. QUADRO sobre as infraestruturas

