O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, afirmou neste domingo (21) que acredita que o atacante Mohamed Salah irá retornar à Inglaterra para tratar a lesão que sofreu na semana passada em um jogo da Copa Africana de Nações (CAN) pela seleção do Egito.

"É lógico" que Salah deixará a Costa do Marfim e a CAN, pelo menos de maneira provisória, para ser tratado pelo departamento médico do Liverpool, disse Klopp após a vitória dos 'Reds' sobre o Bournemouth por 4 a 0.

"Esse é o plano", contou o treinador. "Se é algo 100% decidido, já não sei. Mas é o que está previsto".

Salah sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi substituído durante o empate em 2 a 2 entre Egito e Gana, há três dias. Na sexta-feira, a seleção egípcia anunciou que o atacante ficará fora por dois jogos, o da terceira rodada do Grupo B, contra Cabo Verde, e um eventual duelo de oitavas de final, caso os 'Faraós' se classifiquem.

A CAN é um título que falta no currículo de Salah, que perdeu duas finais pelo Egito: em 2017 contra Camarões e em 2022 contra o Senegal.

Se Salah retornar ao Liverpool, Klopp destacou que o jogador poderá voltar à Costa do Marfim posteriormente.

"Eu diria que, se o Egito avançar até a final, se estiver em boa forma, então provavelmente sim", respondeu o técnico.

"A Costa do Marfim é um país maravilhoso, tenho certeza disso, mas não temos ninguém [do departamento médico do Liverpool] lá e são eles que têm que cuidar disso", concluiu.

