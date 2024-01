Habitantes de Lerdo de Tejada, cidade do estado de Veracruz, no México, tentaram linchar vários policiais aos quais acusam de matar um morador. Também queimaram patrulhas e a sede do governo, informaram autoridades neste sábado.

Os incidentes ocorreram na madrugada de sexta-feira para sábado, quando os cidadãos reagiram à morte de Brando Arellano Cruz, de 27 anos, supostamente nas mãos da polícia.

Os habitantes que presenciaram a agressão se revoltaram e atacaram os policiais, causando tumultos, segundo a AFP.

Delfino Arellano, pai da vítima, disse a jornalistas que a polícia atirou pelas costas de seu filho enquanto ele dirigia seu carro e embora já tivesse parado quando percebeu que os agentes o seguiam.

"Essas pessoas nos trataram como criminosos", disse Arellano, que afirma que os policiais também o atacaram e tentaram impedir que ele e sua esposa passassem quando queriam se aproximar para ver o filho já no chão.

"Assassinos disfarçados de policiais o tiraram de mim, o mataram em frente à casa da avó", lamentou Delfino Arellano, chorando ao lado do veículo onde ainda jazia o corpo do filho, coberto com uma manta.

Os danos causados pelos moradores indignados incluíram o incêndio de parte do Palácio do Governo local, dois carros de patrulha e um veículo municipal, afirmou a prefeita María Esther Arróniz.

Enquanto isso, a Secretaria de Segurança do Estado de Veracruz confirmou a tentativa de execução dos agentes e a prisão de quatro deles "por suposto homicídio" no marco dos incidentes em Lerdo de Tejada.

"A Secretaria (...) informa que quatro agentes do efetivo da polícia municipal" estão à disposição do Ministério Público, informou o órgão nas suas redes sociais.

Todos os anos, há muitos linchamentos ou tentativas de execução de supostos criminosos por parte de cidadãos no México.

Os especialistas em segurança associam este fenômeno à sensação de impunidade. 62% dos mexicanos acreditam que os responsáveis por um crime nunca ou quase nunca são apresentados a um juiz, enquanto 47% acreditam que a impunidade aumentou no último ano, segundo uma pesquisa da organização Impunidad Cero e do instituto Data OPM, divulgada em junho de 2023.

str/jla/gm/arm/jc