Afro-americano recebe indulto 100 anos depois de escapar de linchamento

Em 15 de junho de 1920, três homens negros foram linchados em Duluth, norte dos Estados Unidos, acusados sem provas de terem estuprado uma mulher branca.

Cem anos depois, a justiça perdoou um quarto afro-americano condenado por esse crime, que ele sempre negou.

Max Mason, que morreu em 1942, tornou-se o primeiro homem a se beneficiar do perdão póstumo no estado de Minnesota nesta sexta-feira(12), algo simbólico no momento em que os Estados Unidos enfrentam as raízes históricas do racismo.

O pedido de perdão foi feito muito antes de um policial branco sufocar George Floyd em 25 de maio em Minneapolis, provocando uma gigantes onda de indignação por todo o país.

"Nas últimas semanas, nos mostraram que precisamos de uma justiça mais eficaz em Minnesota. O perdão de Max Mason é um passo muito atrasado nessa direção", disse o advogado Keith Ellison.

Em 14 de junho de 1920, a jovem Irene Tusken e uma amiga assistiram a um espetáculo de circo em Duluth.

No dia seguinte, a jovem disse ao pai que elas haviam sido atacadas por membros do circo após a apresentação e que sua amiga havia sido estuprada.

A polícia prendeu imediatamente vários funcionários negros, incluindo Max Mason, e os exibiu ao casal, que não os reconheceu.

Um médico examinou a jovem mas não encontrou vestígio de violência sexual, segundo documentos do tribunal.

Max Mason foi libertado e seguiu viagem com o circo itinerante.

No entanto, a polícia prendeu outros suspeitos. Durante a noite, um grupo invadiu a delegacia e sequestrou três homens, arrastando-os pelas ruas de Duluth antes de enforcá-los diante de milhares de pessoas.

A cidade natal de Bob Dylan, que dedicou a música "Desolation row" a esse crime, pediu desculpas e ergueu um memorial em 2003 em memória das vítimas.

Embora tenha escapado da morte, Max Mason teve que lutar com a justiça, que o condenou a 30 anos de prisão, principalmente porque ele e Irene Tusken sofriam de gonorreia, uma doença venérea comum.

Certamente ele não teria sido condenado "se fosse branco", estimou o promotor local Mason Forbes na época, citado no pedido de perdão.