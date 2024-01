A Copa da Ásia já tem seu primeiro classificado para as oitavas de final: o Catar, seleção anfitriã e atual campeã do torneio, que passou de fase ao derrotar o estreante Tajiquistão por 1 a 0 nesta quarta-feira (17), na segunda rodada do Grupo A.

O autor do único gol da partida foi o atacante Akram Afif (17'), que já tinha marcado duas vezes na vitória da seleção catari sobre o Líbano por 3 a 0, no jogo de abertura do torneio, na última sexta-feira.

O Tajiquistão terminou o duelo com dez jogadores em campo, após a expulsão do meia Amadoni Kamolov (79').

O Catar soma 6 pontos na tabela e já tem a segunda ou a primeira colocação garantidas na chave. A vice-líder é a China, com dois pontos depois de dois empates, um deles nesta quarta-feira, sem gols, com o Líbano.

O Tajiquistão ocupa a terceira posição e a seleção libanesa está na lanterna. Ambos têm um ponto.

O último jogo do Catar na fase de grupos será contra na próxima segunda-feira, contra a China. O técnico da equipe, o espanhol Tintín Martínez, poderá poupar alguns titulares já pensando nas oitavas de final.

bur-amk/dr/pm/cb/mvv