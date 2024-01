O Botafogo anunciou nesta terça-feira (16) a contratação do lateral-direito português Wilson Manafá, como reforço para buscar o acesso à fase de grupos da Copa Libertadores de 2024.

"O lateral-direito de 29 anos é o novo reforço do Fogão para a temporada 2024. O atleta é aguardado no Rio de Janeiro para a realização dos exames", indicou o clube carioca em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Várias vezes campeão pelo Porto em Portugal, onde jogou entre 2019 e 2023, Manafá estava no Granada, da Espanha, para onde se transferiu em agosto passado após encerrar seu contrato com o time português.

Com a equipe espanhola, que luta pela permanência na primeira divisão, ele disputou cinco partidas – quatro como titular – e deu uma assistência.

Ele não atua desde o início de dezembro, quando jogou 64 minutos na derrota por 2 a 0 contra o Real Madrid.

Manafá, com passagem pelas categorias de base do Sporting de Lisboa, também defendeu as equipes portuguesas Beira-Mar, Anadia, Varzim e Portimonense, de onde partiu rumo ao Porto.

O lateral vai desembarcar em um time que no ano passado foi protagonista de um dos maiores reveses da história do futebol: depois de liderar o Campeonato Brasileiro por 31 dias, com uma vantagem que chegou a ser de 13 pontos, perdeu a liderança e terminou na quinta posição.

O Botafogo, que tem como proprietário o empresário americano John Textor, também dono do francês Lyon e co-proprietário do inglês Crystal Palace, disputará em fevereiro a segunda rodada da Libertadores contra um adversário a ser definido.

O time inicia sua campanha no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (17) contra o Madureira, no estádio Nilton Santos, e estreia no Brasileirão em abril.

