Muito prejudicado pelos desfalques, mas também com um desempenho que deixou a desejar, o Olympique de Marselha não passou de um empate em casa com o Strasbourg em 1 a 1 nesta sexta-feira (12), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Logo no início da partida no estádio Vélodrome, o Olympique abriu o placar com um gol do zagueiro Samuel Gigot, mas a equipe não conseguiu confirmar a vitória e cedeu o empate nos acréscimos da segunda etapa, com o jovem atacante Jérémy Sebas, de apenas 18 anos, marcando para o Strasbourg.

Desfalcado de sete jogadores que estão servindo às suas seleções na Copa Africana de Nações, o time de Marselha só teve o gol no início como bom momento na partida. De resto, teve que correr muito para recuperar a bola mesmo jogando em seus domínios.

O ponto somado leva o Olympique de Marselha provisoriamente à quinta posição, mas esfria o momento de reação da equipe, depois de um grande final de 2023, com uma sequência de quatro vitórias e um empate.

Por sua vez, o Strasbourg fica na nona colocação.

O líder Paris Saint-Germain vai encerrar a rodada no domingo, com sua visita ao Lens (7º), vice-campeão francês na temporada passada.

O PSG tem cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Nice, que no sábado visita o Rennes (10º).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Strasbourg 1 - 1

- Sábado:

(13h00) Monaco - Reims

(17h00) Rennes - Nice

- Domingo:

(09h00) Lille - Lorient

(11h00) Brest - Montpellier

Nantes - Clermont

Metz - Toulouse

(13h05) Le Havre - Lyon

(16h45) Lens - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 40 17 12 4 1 42 14 28

2. Nice 35 17 10 5 2 19 9 10

3. Monaco 33 17 10 3 4 33 22 11

4. Brest 31 17 9 4 4 25 15 10

5. Olympique de Marselha 28 18 7 7 4 26 19 7

6. Lille 28 17 7 7 3 21 14 7

7. Lens 26 17 7 5 5 21 17 4

8. Reims 26 17 8 2 7 22 23 -1

9. Strasbourg 24 18 6 6 6 19 23 -4

10. Rennes 19 17 4 7 6 23 22 1

11. Le Havre 19 17 4 7 6 16 19 -3

12. Montpellier 18 17 4 7 6 19 21 -2

13. Nantes 18 17 5 3 9 19 28 -9

14. Metz 16 17 4 4 9 16 27 -11

15. Lyon 16 17 4 4 9 16 27 -11

16. Toulouse 14 17 2 8 7 15 23 -8

17. Lorient 12 17 2 6 9 21 35 -14

18. Clermont 11 17 2 5 10 11 26 -15

stt/bvo/dr/gfe/cb