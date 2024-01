Novak Djokovic vai lutar pelo seu décimo primeiro título do Aberto da Austrália e, na ausência do lesionado Rafael Nadal, são vários os jovens que têm a missão de desbancar o astro sérvio.

Estes são os cinco tenistas com chances mais reais de vencer o primeiro Grand Slam do ano, que começa no domingo:

- Novak Djokovic -

Aos 36 anos, o único homem que tem 24 'majors' no seu currículo continua a ser o adversário a ser vencido e o defensor do título, conquistado em 2023 depois de derrotar Stefanos Tsitsipas na final.

O sérvio fechou o ano passado como número 1 do mundo depois de ter vencido três dos quatro torneios do Grand Slam, sendo Carlos Alcaraz o único que o privou de um desempenho 100% ao derrotá-lo numa final épica em Wimbledon.

No total, Djokovic conquistou sete títulos em 2023, elevando sua marca para 98 na carreira.

Porém, no início da temporada ele levantou algumas dúvidas devido a alguns desconfortos no pulso direito e à derrota para o australiano Alex de Minaur na United Cup na semana passada.

- Carlos Alcaraz -

O espanhol de 20 anos encarna como nenhum outro a esperada mudança geracional do 'Big Three', ainda mais depois da vitória sobre Djokovic em Wimbledon.

Antes, seu primeiro título de Grand Slam no Aberto dos Estados Unidos em 2022 já havia feito dele o mais jovem campeão de um 'Major' masculino desde que Nadal venceu seu primeiro Roland Garros em 2005.

Ele também se tornou o homem mais jovem a subir ao primeiro lugar no ranking mundial.

Atualmente número 2 atrás de 'Nole', Alcaraz chega à Austrália como um sério candidato e com a expectativa em 2024 de melhorar o desempenho de seis títulos conquistados em 2023.

Desde Wimbledon, Alcaraz enfrentou Djokovic duas vezes, ambas em quadra dura, e ambas terminaram com vitória do sérvio.

- Daniil Medvedev -

O russo de 27 anos, duas vezes finalista do Aberto da Austrália, ficou a um passo da glória primeiro contra Djokovic em 2021, e um ano depois ao perder para Nadal.

Essa dolorosa derrota em 2022 teve impacto no jogo de Medvedev, que não conseguiu recuperar o seu melhor nível no restante do ano e até saiu do Top 10.

Mas ele ressurgiu em 2023 e seu nome voltou a ser comentado como favorito ao título depois de ter vencido 66 partidas no ano passado, mais do que qualquer outro tenista.

O campeão do US Open de 2021 voltou ao terceiro lugar do ranking mundial e iniciará a sua caminhada rumo a um segundo título de Grand Slam após uma preparação discreta, mais focada nos treinos individuais do que nos torneios.

- Jannik Sinner -

O italiano de 22 anos deu um passo à frente em 2023 ao vencer seu primeiro Masters 1000, em Toronto, e chegar à luta pelo título no ATP Finals, onde não resistiu a Djokovic.

Ele também desempenhou um papel decisivo ao ajudar a Itália a vencer a Copa Davis, derrotando o sérvio na campanha do título.

Graças às suas atuações, foram geradas grandes expectativas em torno do tenista ruivo e alto. Para muitos, é apenas uma questão de tempo até que o ex-campeão de esqui consiga vencer seu primeiro Grand Slam.

Quarto colocado no ranking mundial, Sinner também conquistou títulos em Montpellier, Viena e Pequim na temporada passada, conseguindo vitórias contra Alcaraz e Medvedev.

- Alex de Minaur -

O australiano entra como azarão no torneio que disputará em casa após seu início de ano sensacional, em que derrotou consecutivamente três tenistas do Top 10 na United Cup.

Djokovic, Alexander Zverev e Taylor Fritz sucumbiram diante de um tenista que deu um salto depois de melhorar seu saque e backhand.

Isso impulsionou o jovem de 24 anos, que se tornou o primeiro australiano a figurar do Top 10 da ATP desde o ex-número 1 do mundo, Lleyton Hewitt em 2006.

O melhor resultado de De Minaur em um Grand Slam são as quartas de final do Aberto dos Estados Unidos de 2020, mas em Melbourne ele nunca passou das oitavas de final.

No entanto, ele chega cheio de confiança a um torneio que não é vencido por um australiano desde Mark Edmondson em 1976.

