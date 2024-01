O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, afirmou nesta quarta-feira (10), véspera da semifinal da Supercopa da Espanha contra o Osasuna, que espera que a competição sirva para a equipe engrenar na temporada.

"No ano passado ganhamos dois títulos e um deles foi esta Supercopa, que foi maravilhoso para nós na temporada. Precisamos fazer esse 'clique'", disse Xavi em entrevista coletiva antes do confronto no estádio Prince Faisal de Riad, na Arábia Saudita.

"Gostaríamos de repetir títulos como na temporada passada. Este torneio foi bom para nós encararmos a temporada passada e esperamos que volte a ser um ponto de inflexão", afirmou o treinador, que não hesitou em assumir o favoritismo.

"Somos favoritos, mas isso tem que ser mostrado em campo. O Osasuna vai ser um adversário difícil. Assumimos o papel de favorito para o jogo de amanhã, mas não para a competição", acrescentou.

Caso chegue à final, o Barça vai enfrentar o vencedor do duelo desta quarta-feira entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

Xavi afirmou que tem "plena confiança nos jogadores, são capazes, em jogos importantes. O time está preparado para competir". "Temos muitas coisas para fazer um grande torneio na Supercopa", acrescentou.

O técnico 'blaugrana' afirmou que se preocupa especialmente com a fragilidade defensiva da equipe.

"Estamos vacilando muito no aspecto defensivo. Fomos muito sólidos na temporada passada, esta está sendo mais difícil", explicou.

"Tivemos erros pontuais que nos complicaram, mas acho que estamos reencontrando nosso jogo", considerou Xavi, embora tenha advertido que não há margem para erros em uma competição eliminatória.

gr/pm/cb/dd