O meio-campista japonês Yasuhito Endo anunciou nesta terça-feira (9) sua aposentadoria aos 43 anos, encerrando assim um capítulo da história do futebol do Japão, ao ser o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção do país.

Depois de 26 anos atuando dentro das quatro linhas, Endo vai iniciar agora uma etapa como técnico no Gamba Osaka, que defendeu durante praticamente toda sua carreira e pelo qual fez quase 800 jogos entre 2001 e 2022.

"Tive uma vida de jogador de futebol muito longa e satisfatória. Nunca pensei que jogaria por tanto tempo", declarou o agora ex-meio-campista em um vídeo de despedida.

Endo estreou como profissional em 1998, pelo Yokohama Flügels, e fez 152 jogos pela seleção japonesa, tendo disputado as Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014.

Pelo Gamba Osaka, foi campeão da J-League em 2005 e 2014, e eleito o melhor jogador asiático em 2009.

