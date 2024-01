O ex-jogador e técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol e único tetracampeão do mundo, faleceu nesta sexta-feira (5) aos 92 anos, confirmou uma nota publicada em sua conta oficial no Instagram.

"É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo", informa o breve comunicado sobre o falecimento do ídolo.

