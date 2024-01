Nova York processou em US$ 708 milhões (R$ 3,48 bilhões) empresas de ônibus que levaram migrantes para a cidade a partir da fronteira sul dos Estados Unidos, anunciou o prefeito nesta quinta-feira (4).

"A cidade anunciou uma ação judicial contra 17 empresas de ônibus e transporte para recuperar todos os custos incorridos por Nova York para fornecer abrigo de emergência e serviços aos migrantes (...) totalizando aproximadamente pelo menos US$ 708 milhões nos últimos 20 meses", afirmou um comunicado.

Por mais de dois anos, o governador do Texas, Greg Abbott, tem alugado ônibus para transportar migrantes recém-chegados da fronteira para Nova York e outras cidades com governos democratas, em protesto contra o que ele chama de falhas do governo federal em questões de imigração.

Nova York tentou impedir a chegada dos ônibus com migrantes limitando as áreas onde eles podem deixar os passageiros e implementando requisitos de notificação prévia.

Mas esses requisitos, impostos em meio a uma disputa cada vez mais amarga que se tornou um tema de campanha antes das eleições presidenciais de 2024, foram contornados.

Alguns dos ônibus com migrantes têm deixado passageiros nos arredores do estado de Nova Jersey, de onde seguem para Nova York de trem.

A lei de Nova York exige que as autoridades da cidade forneçam abrigo e ajuda a quem precisar.

"Essas empresas violaram a lei estadual ao não pagar os custos pelo cuidado desses migrantes, e é por isso que estamos processando, para recuperar os quase US$ 700 milhões que já foram gastos (...) nos últimos dois anos", disse o prefeito da cidade, Eric Adams.

Nova York, com 8,5 milhões de residentes, recebeu várias ondas de imigração ao longo de sua história e desde a primavera de 2022 registra mais de 164.500 pedidos de asilo, disse a prefeitura da cidade.

Mais de 68 mil deles ainda estão sendo atendidos pela cidade, que abriu 214 locais para abrigá-los.

