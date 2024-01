O homem condenado que saltou sobre o estrado para atacar uma juíza que estava prestes a sentenciá-lo por tentativa de agressão nos Estados Unidos não quis se apresentar à corte nesta quinta-feira (4).

Deobra Redden terá que responder a novas acusações pelo ataque dramático contra a juíza Mary Kay Holthus em um tribunal de Las Vegas na próxima quarta-feira. Mas o réu de 30 anos se negou a comparecer à Justiça, noticiou o jornal Las Vegas Review Journal.

Na quarta-feira, Redden se lançou sobre Holthus e a derrubou justo quando ela estava a ponto de ler sua sentença e enviá-lo à prisão. O ataque, filmado pelo circuito de televisão da corte, viralizou nas redes sociais.

O pessoal de segurança do tribunal teve trabalho para conter Redden e afastá-lo da juíza. As imagens mostram uma luta com socos em todas as direções, com Redden insistindo no ataque, apesar dos muitos homens que tentavam contê-lo.

A juíza se levantou pouco depois, aparentemente atordoada. Um policial foi hospitalizado.

Na audiência desta quinta, a juíza interina Lauren Diefenbach manteve a fiança de Redden em 54.000 dólares (cerca de R$ 265.000), segundo o Las Vegas Review Journal.

"Não me sinto confortável em tomar decisões sem a presença do réu", disse Diefenbach.

Redden foi intimado a retornar ao tribunal na terça-feira.

O promotor distrital do condado de Clark, Steve Wolfson, disse que Redden representa um perigo para a sociedade.

"O mundo viu o que aconteceu ontem, o comportamento desta pessoa na corte, acho que nunca vi algo assim", disse Wolfson, citado pelo Las Vegas Review Journal.

Redden, que já cumpriu pena de prisão por agressão doméstica, era julgado por tentativa de agressão com lesões corporais graves.

Agora, enfrenta acusações adicionais de agressão, agressão a uma pessoa protegida (policial) com resultado de lesões corporais importantes e duas acusações de agressão a uma pessoa protegida.

