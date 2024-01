Estados Unidos e China anunciaram, nesta quarta-feira (3), a mobilização de patrulhas militares no Mar da China Meridional, após uma série de confrontos com as Filipinas nesta disputada área marítima.

O Comando do Teatro Sul do Exército Popular de Libertação informou, por meio de nota, que havia "organizado forças navais e aéreas para realizar patrulhas de rotina" no mar em 3 de 4 de janeiro.

No entanto, não informou onde ocorrerão, nem quais seriam seus objetivos concretos.

Os Estados Unidos, por sua vez, anunciaram por meio de um porta-voz que um porta-aviões estava realizando patrulhas com duração de dois dias juntamente com a Marinha filipina.

"A Marinha americana realiza regularmente exercícios deste tipo para fortalecer os laços entre nações aliadas e parceiras", informou o governo americano em um comunicado.

Pequim reivindica a soberania sobre quase todo o Mar da China Meridional e ignorou a sentença de um tribunal internacional, que determinou que esta postura carece de base legal.

A China costuma enviar navios-patrulha a esta área de intenso tráfego marítimo e construiu ilhas artificiais, as quais militarizou para reforçar suas reivindicações.

"As tropas no teatro [o mar da China Meridional] permanecem em estado de alerta permanente para salvaguardar com determinação a soberania nacional, a segurança e os direitos e interesses marítimos" chineses, acrescentou o comunicado.

As tensões entre a China e as Filipinas aumentaram nas últimas semanas devido a choques entre barcos dos dois países na região.

O governo chinês criticou Manila por adotar o que considera uma política mais agressiva, enquanto o presidente filipino, Ferdinand Marcos, prometeu não ceder a nenhuma "coação", sem mencionar a China.

