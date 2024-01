O Monaco, que anunciou na noite desta terça-feira (2) a transferência do atacante português Gelson Martins, de 28 anos, para o grego Olympiakos, também aguarda a chegada do zagueiro alemão Thilo Kehrer, de 27 anos, por empréstimo vindo do West Ham.

Em fim de contrato com o Monaco (se encerra em junho de 2024), Gelson Martins, que também joga na seleção portuguesa, havia sido contratado por 30 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões pela cotação atual) durante a janela de transferências do inverno europeu de 2019 e foi vendido por três milhões de euros (R$ 16,1 milhões) ao Olympiakos, que oficializou a sua chegada.

No total, Martins (que já disputou 21 partidas pela seleção de Portugal) jogou 129 partidas (16 gols e 14 assistências) pelo Monaco, incluindo 103 na Ligue 1. Mas nesta temporada, o clube do Principado não o utilizou. Ele não havia disputado sequer um único jogo oficial pelo time.

Paralelamente, o Monaco aguarda a chegada, por empréstimo com opção de compra por cerca de 10 milhões de euros (R$ 53,8 milhões), segundo fonte próxima da negociação, do zagueiro alemão Thilo Kehrer, de 27 anos.

Capaz de atuar como zagueiro-central ou lateral-direito, o ex-jogador do Paris Saint-Germain estava no West Ham desde a temporada passada. Ele venceu a última Liga Conferência Europa pelos 'Hammers'.

Pouco utilizado nesta temporada pelo clube inglês (12 jogos disputados, incluindo apenas quatro na Premier League), o alemão (que já vestiu a camisa da seleção de seu país 27 vezes) chegará em breve ao Monaco para fazer exames médicos e finalizar a sua transferência.

Isso permitirá a Adi Hütter, o treinador monegasco, de compensar as ausências de Wilfried Singo e Krepin Diatta, que saíram provisoriamente para disputar a Copa Africana de Nações, respectivamente por Costa do Marfim e Senegal.

