Contratado em meados de 2022 para ser o rosto do novo projeto do Paris Saint-Germain, mais ofensivo e menos dependente das estrelas, o técnico espanhol Luis Enrique ainda não conseguiu moldar a equipe com sua filosofia, mas pode conquistar seu primeiro título no clube nesta quarta-feira (3), na decisão da Supercopa da França, contra o Toulouse.

. Estilo ofensivo

O ex-técnico da seleção da Espanha, de 53 anos, está tentando implementar o mesmo estilo de quando dirigia o Barcelona e a 'Roja': "Soluções infinitas no ataque, uma equipe que domine, que o adversário se adapte a nós e não o contrário", lembrou ele em novembro, afirmando que o PSG "ainda está no início desse processo".

Luis Enrique prometeu então que sua equipe estaria "melhor" em fevereiro, quando vai disputar com o Real Sociedad as oitavas de final da Liga dos Campeões, o grande objeto de desejo do clube parisiense.

"Estamos entendendo cada vez melhor sua filosofia, conhecemos melhor o treinador. Vamos tentar dar o melhor com a nossa personalidade", declarou um mês depois o zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do PSG.

. Aposta nos jovens

Outra das características da filosofia de Luis Enrique é a aposta nos jovens, algo que casa muito bem com a mudança de política que caracterizou o clube francês nos últimos anos, baseado nas grandes estrelas.

"O treinador é a pessoa que melhor encarna o projeto (...) Existe uma verdadeira legitimidade, um saber fazer, saber o que quer. Ele chegou em um bom momento", admitiu à AFP uma fonte próxima do clube em setembro.

De pouco ou em nada isso vai adiantar se o time não conquistar títulos, e a Supercopa é a primeira chance de Luis Enrique para levantar seu primeiro troféu na França.

"Ganhar nosso primeiro título é uma grande motivação, mas queremos conseguir todos os títulos possíveis", declarou o técnico nesta terça-feira (2).

. Caso à parte com Mbappé

Luis Enrique sempre defendeu o coletivo acima das individualidades, e o grande astro do PSG, o atacante Kylian Mbappé, sofreu na própria carne quando, ao marcar três gols na vitória sobre o Reims, ouviu do técnico que deveria "ajudar mais a equipe".

A situação de Mbappé, cujo vínculo com o clube termina em junho de 2024 e que a partir de 1º de janeiro pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, certamente influencia no rendimento do atante e, consequentemente, no do time.

"Como vou administrar? Como sempre fiz até agora (...) Não é um aspecto que depende de mim, não sou a pessoa mais indicada para responder a esta pergunta", respondeu Luis Enrique nesta terça.

