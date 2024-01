Milhares de pessoas lotam, neste domingo (31), a praia de Copacabana, onde 2024 será recebido com uma queima de fogos de artifício ao ritmo de uma orquestra sinfônica, além de shows de artistas locais de pop, funk e samba.

Na chegada do Ano Novo, os céus da 'Cidade Maravilhosa' serão iluminados durante 12 minutos por um espetáculo pirotécnico colorido e de figuras tridimensionais. Os fogos serão lançados de um dezena de balsas, segundo a Prefeitura.

Pela primeira vez, a trilha sonora da virada ficará por conta de uma orquestra ao vivo, que fará uma homenagem à cantora Rita Lee, falecida este ano, em um dos palcos montados perto do centenário Copacabana Palace.

A festa do réveillon em Copacabana, no qual a Prefeitura estima a participação de cerca de dois milhões de pessoas entre moradores e turistas, conta também com um show de drones com imagens e mensagens de paz e esperança.

DJs e astros da música pop, funk e do samba se apresentam desde a tarde nos vários palcos montados no bairro, incluindo a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, atual campeã do carnaval do Rio.

Em meio a um aumento da insegurança, as autoridades mobilizaram uma grande operação da Polícia Militar em Copacabana, que conta, inclusive, com câmeras de reconhecimento facial.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse na véspera ter "certeza de que será uma festa muito tranquila e de muito sucesso".

Além de Copacabana, o réveillon conta com palcos espalhados em outros dez pontos da cidade.

Com a festa, a Prefeitura espera uma movimentação de 3 bilhões de reais na economia do Rio.

