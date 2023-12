Já em 2024 em algumas partes do mundo. Os primeiros países a celebrar o Ano Novo ficam na região do Pacífico e da Oceania. Depois, comemoram o Réveillon os países da Ásia, da África e da Europa. Veja fotos da festa:

Fogos de artifício iluminaram o céu do distrito de Kerobokan, na ilha turística de Bali, na Indonésia, enquanto os foliões celebravam a virada do Ano Novo na praia.



Ano Novo em Bali, na Indonésia AFP

A festa em Sydney, na Austrália. Fogos de artifício explodiram sobre a Ponte da Baía de Sydney e a Ópera de Sydney.

Ano Novo em Sydney, na Austrália IZHAR KHAN / AFP

O prefeito de Seul, Oh Se-hoon (L), e outros participantes tocaram um grande sino para dar as boas-vindas ao Ano Novo durante um evento de contagem regressiva no pavilhão Bosingak em Seul.

Ano Novo em Seul, na Coreia do Sul JUNG YEON-JE / POOL / AFP

Pessoas se reuniram ao longo de uma praia para dar adeus ao último pôr do sol do ano perto do Mar da Arábia, em Mumbai, na Índia.

Ano Novo em Mumbai, na Índia AFP

Foliões inauguram o Ano Novo no Rizal Park, em Manila, nas Filipinas.

Ano Novo nas Filipinas Jamillah STA. ROSA / AFP

Foliões se reuniram para inaugurar o Ano Novo em Pequim, na China.