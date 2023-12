Um casal francês foi detido no final de dezembro na Espanha por planejar "sacrificar" seu filho de cinco anos no Saara africano, acreditando que ele estava "possuído", anunciaram as autoridades espanholas neste sábado (30).

A Guarda Civil deteve um "casal de origem francesa" que tinha a intenção de "viajar ao Saara para sacrificar seu filho com a crença de que ele estava possuído", segundo um comunicado.

A detenção ocorreu em 21 de dezembro no porto de Algeciras, no sul da Espanha, quando a família estava prestes a embarcar em uma balsa con destino a Tânger, no Marrocos.

Sobre o casal, que "tinha antecedentes psiquiátricos", pesava "uma ordem europeia de detenção" por "sequestro de menor", acrescentou a Guarda Civil espanhola.

Os dois foram colocados em prisão preventiva. A criança está em boas condições e foi transferida para um centro de menores para receber cuidados, enquanto aguarda o seu retorno para a França.

