A opositora russa Ksenia Fadeeva, aliada do dissidente preso Alexei Navalny, foi condenada nesta sexta-feira (29) a nove anos de prisão em Tomsk, na Sibéria, por "criar uma organização extremista", em um contexto de forte repressão política na Rússia, anunciaram seus apoiadores no aplicativo Telegram.

O tribunal de Tomsk 'infligiu nove anos de prisão a Ksenia Fadeeva", uma ex-vereadora da cidade, disse a mensagem no Telegram.

A defesa de Fadeeva "vai recorrer da decisão do tribunal", acrescentou.

Fadeeva, de 31 anos, cujo julgamento começou em agosto, dirigiu a equipe de Navalny na cidade de Tomsk. Ela foi acusada de "criar uma organização extremista" e de "participar de uma organização que mina os direitos dos cidadãos".

Alexei Navalny foi envenenado em Tomsk em 2020, durante uma visita de apoio eleitoral aos seus colaboradores locais. Gravemente doente, foi levado de avião para a Alemanha para receber tratamento antes de ser detido e condenado à prisão em seu retorno à Rússia.

Em 2020, Fadeeva foi eleita vereadora de Tomsk, junto com outros ativistas independentes da Sibéria, um raro sucesso para a oposição russa na época.

Em 2021, as equipes de campanha de Navalny foram declaradas "extremistas" pelas autoridades, expondo seus partidários e colaboradores ao risco de processo criminal.

Vários desses opositores deixaram a Rússia, mas Ksenia Fadeeva decidiu ficar e foi presa em dezembro de 2021.

Cerca de 20.000 russos foram detidos desde o início do conflito na Ucrânia por protestarem contra as políticas do Kremlin, afirma a ONG especializada OVD-Info. Quase todas as principais figuras da oposição do país, como Vladimir Kara-Murza e Ilia Iashin, estão atrás das grades, ou exiladas.

