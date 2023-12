Ao redor do mundo, as pessoas têm costumes diferentes para começar o ano

À medida que o ano chega ao fim, milhões de pessoas se preparam para saudar o novo ano com rituais e tradições únicas que refletem suas culturas. Brasileiros, por exemplo, têm costumes para dizer adeus ao ano velho e dar boas-vindas ao novo: se vestir de branco, usar roupas novas, pular 7 ondas ou apenas assistir a um show de fogos de artifício. Desde práticas supersticiosas até rituais carregados de história, as celebrações de Ano Novo oferecem um fascinante panorama da diversidade cultural de muitos países.

Comer 12 uvas

Na Espanha, a tradição, datada do século XIX, é comer doze uvas, uma para cada badalada do relógio a partir da meia-noite. Em busca por sorte e prosperidade, cada uva consumida representa um desejo para cada mês do novo ano.

O costume promete má sorte para o ano seguinte a quem não conseguir engolir as doze frutas no tempo certo. Em grandes centros urbanos, como Madri, as pessoas se reúnem na rua para comerem suas uvas acompanhadas.

Quebrar pratos

Enquanto isso, na Dinamarca, um costume peculiar se destaca: quebrar pratos na porta de familiares e amigos. As pessoas guardam suas louças velhas até o dia 31 de dezembro para jogá-las contra as portas, quando o relógio marca meia-noite.

Contrariamente ao que parece, o gesto não é desrespeitoso, mas sim de amizade. Mais pratos quebrados significam uma vida social próspera. A tradição também promete afastar maus espíritos e garantir boa sorte.

Além disso, os dinamarqueses costumam subir em cadeiras e pular da altura na virada do ano, simbolizando deixar o passado para trás e iniciar o ano com energia renovada.

Frutas redondas

No arquipélago das Filipinas, a tradição é se servir apenas de frutas redondas no dia do Réveillon. Isso porque o formato lembra moedas, e por isso, prometem trazer dinheiro e prosperidade para o ano que começa.

Com o mesmo intuito, vestir roupas com estampa de bolinhas também é comum.

‘Good Riddance Day’

O ‘Good Riddance Day’ é um evento anual realizado em Nova York em 28 de dezembro, como parte das festividades na Times Square. Durante esse evento, as pessoas têm a oportunidade de “se livrar” simbolicamente de quaisquer lembranças desagradáveis, infelizes e indesejadas.

Os participantes escrevem em pedaços de papel aquilo que desejam esquecer ou superar. Em seguida, destroem esses papéis. Alguns rasgam, outros queimam. Essa tradição está na 17º edição, e é uma maneira para as pessoas começarem o ano com mentalidade renovada e positiva.

Passear com malas vazias

Em alguns países da América Latina, como Equador e Colômbia, pessoas saem às ruas no dia 31 de dezembro arrastando à direita, malas vazias e dando volta no quarteirão. O objetivo dessa tradição não é outro senão atrair viagens no ano que está por vir.

‘Hogmanay’ e ‘Prime Footing’

Na Escócia, o Ano Novo é celebrado no ‘Hogmanay’, que são três dias de comemorações típicas do país. A celebração é marcada por festas, música e dança na capital, Edimburgo. O ‘Prime Footing” faz parte da tradição onde a primeira pessoa a entrar na casa de alguém traz consigo boa sorte para o ano novo, levando presentes simbólicos.

Enquanto o mundo se une para celebrar a virada do ano, essas e outras inúmeras tradições vibrantes mostram como diferentes culturas encontram maneiras únicas de receber o ano novo e cultivar esperanças para o futuro.