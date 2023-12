Os partidos xiitas vinculados ao Irã se impuseram nas eleições provinciais do Iraque, segundo os resultados definitivos do pleito realizado em 18 de dezembro e anunciados pela comissão eleitoral nesta quinta-feira (28).

Os eleitores iraquianos votaram em 15 províncias deste país com muitas correntes religiosas, onde a comunidade xiita é a mais numerosa, com 43 milhões de fiéis.

Criados após a invasão americana do Iraque e a queda de Saddam Hussein em 2003, os conselhos provinciais têm prerrogativas importantes, incluindo a eleição do governador da província e a definição de orçamentos para saúde, transporte e educação.

Em nove províncias do centro e do sul, os resultados dão vitória aos atuais governadores ou às coalizões formadas por partidos simpáticos ao Irã.

Na capital Bagdá, "Estado de Direito" e "Nabni" lideram com nove das 52 cadeiras cada um, seguidos de Taqadom (Progresso, em árabe), o partido do influente político sunita Mohammed al Halbousi, ex-presidente do Parlamento.

Estas eleições eram consideradas um teste para o governo do primeiro-ministro Mohammed Shia' Al Sudani, que chegou ao poder há pouco mais de um ano, apoiado por uma coalizão de partidos pró-Irã, e se concentrou no desenvolvimento de serviços públicos e da infraestrutura devastada por décadas de conflito.

Os conselhos provinciais tinham sido abolidos no fim de 2019 como uma concessão aos protestos antigovernamentais, mas o governo de Al Sudani os restabeleceu.

