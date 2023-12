Rafael Nadal "não é do tipo de jogador que volta só para jogar", pois também terá "o objetivo de vencer um Grand Slam", afirmou o número 1 do ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic, questionado sobre o retorno do espanhol ao circuito, previsto para o domingo, em Brisbane (Austrália).

Aos 37 anos, Nadal volta às quadras após quase não jogar em 2023 devido a uma lesão no quadril, o que o fez anunciar que 2024 será a "última temporada" de sua carreira, sem garantir que está 100% recuperado dos problemas físicos.

"Sempre espero que ele dê o máximo. Alguns disseram que estava perto do fim, como fizeram comigo. Mas nós dois mostramos que estavam equivocados", afirmou Djokovic a um grupo de jornalistas, antes de disputar um amistoso com o espanhol Carlos Alcaraz nesta quarta-feira (27), em Riade, na Arábia Saudita.

"Ele [Nadal] não é do tipo de jogador que volta ao circuito só para jogar, digamos, em um nível médio, para disputar alguns jogos. Ele quer ganhar títulos, quer ser o melhor, por isso chegou aonde chegou, é uma lenda do nosso esporte. Tenho certeza de que seu treinamento e sua preparação estão focados em ganhar um Grand Slam", acrescentou 'Nole'.

Após quase um ano longe das quadras, depois de sua eliminação na segunda rodada do Aberto da Austrália, Nadal caiu para a 670ª posição no ranking da ATP.

"Acho que está preparado. Vi vídeos dele treinando, está 100%. Outros jogadores me disseram que treinaram com Rafa nestas últimas semanas e que ele vai voltar em um bom nível. No seu melhor nível. Acho que está preparado para fazer grandes coisas este ano", disse por sua vez Alcaraz, perguntado sobre o retorno de seu compatriota.

