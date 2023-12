As autoridades do Hamas em Gaza informaram que pelo menos 60 pessoas morreram neste domingo (24) em um bombardeio israelense que atingiu um campo de refugiados nesse território palestino.

O bombardeio destruiu pelo menos três casas no campo de Al Maghazi, na região central da Faixa de Gaza, de acordo com o relatório do ministério da Saúde do movimento islamista, que anteriormente havia relatado 45 mortos.

