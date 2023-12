O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pressionou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, neste sábado (23), para proteger as vidas civis, enquanto as forças do país realizavam novos ataques militares na Faixa de Gaza, informou a Casa Branca.

"O presidente enfatizou a necessidade crítica de proteger a população civil, incluindo aqueles que apoiam a operação de ajuda humanitária, e a importância de permitir que os civis se movam com segurança para longe das áreas de combate em curso", disse em comunicado.

