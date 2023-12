O atacante nigeriano Victor Osimhen, pretendido por vários clubes da Europa, renovou seu contrato com o Napoli até 2026, anunciou o clube italiano neste sábado (23).

"Victor e Napoli, juntos até 2026", afirmou a equipe nas redes sociais, em publicação com a imagem de Osimhen ao lado do proprietário do clube, Aurelio de Laurentiis.

O Napoli não deu detalhes sobre os valores do novo contrato do nigeriano, que irá completar 25 anos em 29 de dezembro. Mas segundo a imprensa italiana, a renovação tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros (R$ 642 milhões na cotação atual).

A renovação de Osimhen foi um quebra-cabeça para a diretoria do clube, que na temporada passada conquistou seu primeiro 'Scudetto' desde 1990.

O jogador despertou o interesse de vários clubes europeus e de uma equipe saudita na última janela de transferências, mas Aurelio de Laurentiis rejeitou todas as sondagens.

Osimhen marcou 67 gols em 118 jogos pelo Napoli desde sua chegada, em 2020. Na temporada passada, foi o artilheiro da Itália com 26 gols. Na atual edição da Serie A, balançou as redes sete vezes.

