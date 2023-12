Os Estados Unidos acusaram o Irã nesta sexta-feira (22) de estar profundamente envolvido nos ataques a navios comerciais por parte dos rebeldes huthis do Iêmen, afirmando que Teerã forneceu drones, mísseis e inteligência tática.

As acusações, divulgadas pela Casa Branca com base em inteligência dos Estados Unidos, são até agora os comentários mais contundentes dos EUA sobre o papel que o Irã teria desempenhado nos ataques.

"Sabemos que o Irã esteve profundamente envolvido no planejamento das operações contra navios comerciais no Mar Vermelho", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.

"Isto é consistente com o apoio material e o empoderamento que o Irã tem dado há muito tempo às ações desestabilizadoras dos huthis na região", acrescentou.

"Não temos motivos para acreditar que o Irã está tentando dissuadir os huthis de seu comportamento temerário".

Os huthis, apoiados pelo Irã, têm mirado repetidamente navios nesta rota marítima crucial com ataques que atribuem ao seu apoio aos palestinos em Gaza, onde Israel enfrenta o grupo islamista Hamas.

Os Estados Unidos e seus aliados têm trabalhado para interceptar os ataques, e o Pentágono anunciou recentemente uma coalizão de mais de 20 países para proteger a passagem no Mar Vermelho.

