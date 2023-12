Após um ataque a tiros em uma universidade na cidade de Praga, na República Tcheca, o prédio principal da biblioteca municipal foi evacuado em função de uma suposta ameaça de bomba. A polícia atuou para retirar todas as pessoas da área e atravessá-las para locais seguros.

O ataque da tarde desta quinta-feira (21/12) na Faculdade de Artes da Universidade de Charles deixou pelo menos 15 mortos e dezenas de feridos. Um jovem armado, supostamente estudante da universidade, entrou no prédio e efetuou uma série de tiros. Ele teria deixado para trás vários bilhetes com conteúdo de ódio.

Tanto a Praça Jan Palach, onde fica a universidade, quanto as redondezas da Biblioteca já foram isoladas pelas autoridades.

Um ex-estudante da Universidade de Charles, Miloud Mokhtari, relatou ao Estado de Minas que atualmente trabalha como guia turístico e que estava acompanhando um grupo a cerca de 300 metros da faculdade no momento do ataque. Ele explica que o tour normalmente acaba em frente ao prédio, próximo ao início do bairro judeu de Praga, outro ponto muito visitado por turistas.

Devido a um grande número de policiais em direção à universidade, Miloud finalizou o passeio mais cedo, em outro local da cidade. Ele conta também que “ninguém pensou que seria algo realmente sério”, já que alarmes falsos são mais comuns nesses pontos da Europa devido ao medo do terrorismo.

Apesar disso, autoridades tchecas informaram que não existem indicações de relação entre o ocorrido e terrorismo internacional.

Já o corpo do atirador foi encontrado sem vida no local do ataque. Contudo, ainda não existe confirmação se ele teria sido morto por guardas ou tirado a própria vida. A polícia informou ainda que o pai do suspeito foi encontrado morto também na manhã de hoje.

Agora, além das evacuações, o centro de Praga está cercado por ambulâncias e a polícia segue procurando outras pessoas relacionadas ao suspeito.