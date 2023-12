Na ausência do atual campeão Manchester City, que está na final do Mundial de Clubes da Fifa na Arábia Saudita, todas as atenções da 18ª rodada do Campeonato Inglês estão voltadas para o jogo entre Liverpool e Arsenal, que no sábado (23) fazem um confronto direto pela liderança em Anfield.

Faltando duas rodadas para o término do primeiro turno, os 'Gunners' lideram a tabela com 39 pontos, apenas um à frente dos 'Reds' e do surpreendente Aston Villa. O City é o quarto colocado com 34 pontos.

No último fim de semana, o Liverpool deixou a ponta da tabela ao empatar em casa com o Manchester United em 0 a 0, no único jogo da temporada em que o time do técnico Jürgen Klopp não balançou as redes.

- Jejum de Darwin Núñez -

O atacante uruguaio Darwin Núñez não marca desde o início de novembro, na vitória sobre o Bournemouth (2 a 1) pela Copa da Liga Inglesa. De lá para cá, já são dez jogos em branco pelo Liverpool.

No entanto, o jejum não parece preocupar a equipe: "Acho que Darwin está jogando muito melhor do que na temporada passada, na maneira como defende pelo time, como pressiona, no contra-ataque também", declarou nesta semana o auxiliar de Klopp, o holandês Pep Linjders.

"É injusto avaliar os jogadores apenas pelos gols marcados", acrescentou Linjders, que garantiu que o atacante está "cheio de energia" para desencantar.

- Sensação da temporada -

Se existe um time sensação na Premier League, esse time é o Aston Villa, que fez 16 pontos dos últimos 18 possíveis e arrancou até a terceira posição na tabela, empatado em pontos com o Liverpool.

Nesse período, o Villa conseguiu grandes vitórias contra Arsenal, City e Tottenham (5º colocado).

O time do técnico Unai Emery recebe o Birmingham na sexta-feira, uma chance de ouro para conseguir os três pontos e pular para a liderança, pelo menos de maneira provisória.

- Céu e inferno para os rivais de Manchester -

Enquanto o Manchester City está nas nuvens com a final do Mundial de Clubes na próxima sexta-feira, contra o Fluminense, o Manchester United (7º) pode bater nas portas do inferno no dia seguinte em caso de tropeço diante do West Ham (8º).

Com quatro pontos conquistados dos últimos 12 possíveis, o United parece ter dado adeus definitivamente à luta pelo título (11 pontos atrás do Arsenal), depois de ter sido eliminado de todas as competições europeias na semana passada, por isso um resultado negativo contra os 'Hammers' pode ser o fim da linha para o técnico Erik ten Hag.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

(17h00) Crystal Palace - Brighton

- Sexta-feira:

(17h00) Aston Villa - Sheffield United

- Sábado:

(09h30) West Ham - Manchester United

(12h00) Tottenham - Everton

Nottingham - Bournemouth

Luton Town - Newcastle

Fulham - Burnley

(14h30) Liverpool - Arsenal

- Domingo:

(10h00) Wolverhampton - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 39 17 12 3 2 35 15 20

2. Liverpool 38 17 11 5 1 36 15 21

3. Aston Villa 38 17 12 2 3 37 21 16

4. Manchester City 34 17 10 4 3 40 20 20

5. Tottenham 33 17 10 3 4 35 23 12

6. Newcastle 29 17 9 2 6 36 21 15

7. Manchester United 28 17 9 1 7 18 21 -3

8. West Ham 27 17 8 3 6 29 30 -1

9. Brighton 26 17 7 5 5 33 30 3

10. Chelsea 22 17 6 4 7 28 26 2

11. Fulham 21 17 6 3 8 26 29 -3

12. Brentford 19 17 5 4 8 24 24 0

13. Wolverhampton 19 17 5 4 8 21 29 -8

14. Bournemouth 19 16 5 4 7 21 30 -9

15. Crystal Palace 17 17 4 5 8 17 25 -8

16. Everton 16 17 8 2 7 22 20 2

17. Nottingham 14 17 3 5 9 17 30 -13

18. Luton Town 9 16 2 3 11 17 32 -15

19. Burnley 8 17 2 2 13 16 36 -20

20. Sheffield United 8 17 2 2 13 12 43 -31

