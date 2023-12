O argentino Nicolás Larcamón é o novo técnico do Cruzeiro, anunciou o clube mineiro nesta quarta-feira (20).

"Nicolás Larcamón é o novo treinador do Cruzeiro! Recém-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, no comando do León, do México, Larcamón vem de uma trajetória de bons trabalhos no exterior e terá sua primeira experiência no futebol brasileiro", informou a 'Raposa' em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Larcamón disse estar "motivado e muito feliz pela oportunidade de treinar um gigante", em um vídeo gravado para as redes sociais do clube. O contrato do argentino vai até o final de 2025.

O treinador, de 39 anos, chega ao Cruzeiro dois dias depois de deixar o comando do León, que disputou o Mundial de Clubes na Arábia Saudita e foi eliminado na segunda fase pelo Urawa Red Diamonds (1 a 0).

Pelo time mexicano, Larcamón foi campeão da última edição da Liga dos Campeões da Concacaf (Concachampions), derrotando na final o Los Angeles FC dos Estados Unidos.

Apesar da pouca idade, Nnicolás Larcamón tem passagem por vários clubes em países como Venezuela (Deportivo Anzoátegui), Chile (Antofagasta, Huachipato e Curicó Unido) e México (Puebla e León).

O jovem treinador chega com a missão de reerguer o Cruzeiro, que terminou o Campeonato Brasileiro deste ano na 14ª posição, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, mas conseguiu se classificar para a Copa Sul-Americana de 2024.

raa/msi/cb