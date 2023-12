O experiente atacante Thomas Müller, campeão do mundo pela Alemanha em 2014 e bicampeão da Liga dos Campeões (2013 e 2020), renovou seu contrato com o Bayern de Munique até 2025, anunciou o clube bávaro nesta terça-feira (19).

O vínculo anterior de Müller com o Bayern ia até 30 de junho de 2024 e foi prorrogado por mais um ano, com a final da Liga dos Campeões de 2025 marcada para daqui a um ano e meio, na Allianz Arena, em Munique.

O atacante de 34 anos tem sido menos utilizado recentemente. Nesta temporada, foi titular em apenas cinco jogos do Campeonato Alemão, com dois gols marcados e cinco assistências.

"Estou feliz por minha jornada com o Bayern continuar. Quero dar minha contribuição, para continuar a ter sucesso como equipe e como clube", disse Müller, citado no comunicado do Bayern.

"Ele é um líder dentro e fora de campo, mas também um exemplo e é extremamente importante para toda a equipe", explicou o diretor esportivo do clube, Christoph Freund.

A carreira de Müller está intimamente ligada ao Bayern de Munique, ao qual chegou aos 10 anos de idade, em 2000, e assinou seu primeiro contrato profissional nove anos depois.

Com 237 gols marcados, é o terceiro maior artilheiro da história do clube, atrás de Gerd Müller (568) e Robert Lewandowski (344).

No último domingo, contra o Stuttgart, ele disputou sua 684ª partida pelo Bayern e se aproximou do recorde de 706 jogos do ex-goleiro Sepp Maier.

