Depois de estar vencendo por 2 a 0, o Manchester City deixou a vitória em casa contra o Crystal Palace, que conseguiu o empate com um gol de pênalti nos acréscimos em jogo disputado neste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o último dos 'Citizens' antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

A viagem à Arábia Saudita, onde o City irá enfrentar o japonês Urawa Red Diamonds nas semifinais na próxima terça-feira, não será das mais tranquilas, depois de um novo tropeço do time do técnico Pep Guardiola, que é o quarto colocado na tabela da Premier League.

O empate deste sábado se deu em um jogo que parecia ganho e que os 'Citizens' dominaram amplamente, com quase 75% de posse de bola.

O francês Jean-Philippe Mateta permitiu a reação do Palace, primeiro marcando no minuto 76 e depois convertendo sofrendo um pênalti que foi convertido por Michael Olise (90'+5).

Antes disso, o City tinha aberto vantagem com os gols de Jack Grealish (24') e Rico Lewis (54').

O resultado mantém o time de Manchester na quarta posição na tabela com 34 pontos, um atrás do Aston Villa (3º) e a dois do Arsenal (2º), que entram em campo no domingo.

- Chelsea reage -

Nos outros jogos deste sábado, o destaque foi a reação do Chelsea depois de duas derrotas consecutivas. Os 'Blues' bateram o Sheffield United por 2 a 0

O time londrino, que agora ocupa a décima posição, conseguiu a vitória graças aos gols de Cole Palmer (54') e Nicolas Jackson (61').

Nas rodadas anteriores da Premier League, o Chelsea tinha sido derrotado por Manchester United (2 a 1) e Everton (2 a 0).

Por sua vez, o Newcastle (6º) se recuperou depois da eliminação na Liga dos Campeões ao derrotar o Fulham (11º) por 3 a 0, com gols de Lewis Miley (57'), Miguel Almirón (64') e Dan Burn (82).

- Susto em Bournemouth -

Além dos resultados, a outra notícia do dia no futebol inglês foi o incidente ocorrido no duelo entre Bournemouth e Luton, que levou à interrupção definitiva da partida quando as equipes empatavam em 1 a 1.

O capitão do Luton, Tom Lockyer, desmaiou em campo jogo depois de sofrer uma indisposição, numa cena parecida com a que aconteceu na final da repescagem de acesso à Premier League ao término da temporada passada.

Lockyer desmaiou em maio em Wembley em um duelo entre Luton e Coventry. Depois disso, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca.

No caso deste sábado, os jogadores voltaram ao vestiário enquanto o capitão do Luton recebia atendimento médico.

A imprensa britânica informou rapidamente que ele estava bem e consciente.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Nottingham - Tottenham 0 - 2

- Sábado:

Chelsea - Sheffield United 2 - 0

Newcastle - Fulham 3 - 0

Bournemouth - Luton Town

Manchester City - Crystal Palace 2 - 2

Burnley - Everton

- Domingo:

(11h00) West Ham - Wolverhampton

Brentford - Aston Villa

Arsenal - Brighton

(13h30) Liverpool - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 37 16 11 4 1 36 15 21

2. Arsenal 36 16 11 3 2 33 15 18

3. Aston Villa 35 16 11 2 3 35 20 15

4. Manchester City 34 17 10 4 3 40 20 20

5. Tottenham 33 17 10 3 4 35 23 12

6. Newcastle 29 17 9 2 6 36 21 15

7. Manchester United 27 16 9 0 7 18 21 -3

8. Brighton 26 16 7 5 4 33 28 5

9. West Ham 24 16 7 3 6 26 30 -4

10. Chelsea 22 17 6 4 7 28 26 2

11. Fulham 21 17 6 3 8 26 29 -3

12. Brentford 19 16 5 4 7 23 22 1

13. Wolverhampton 19 16 5 4 7 21 26 -5

14. Bournemouth 19 16 5 4 7 21 30 -9

15. Crystal Palace 17 17 4 5 8 17 25 -8

16. Nottingham 14 17 3 5 9 17 30 -13

17. Everton 13 16 7 2 7 20 20 0

18. Luton Town 9 16 2 3 11 17 32 -15

19. Burnley 8 16 2 2 12 16 34 -18

20. Sheffield United 8 17 2 2 13 12 43 -31

jta/dr/cb