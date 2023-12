Um jovem britânico de 17 anos encontrado na França seis anos após seu desaparecimento na Espanha irá retornar nos próximos dias à Inglaterra para a casa de sua avó, que tem sua guarda.

Alex Batty, natural da cidade inglesa de Oldham (norte), foi encontrado por um entregador de farmácia em uma área montanhosa do sul da França. Autoridades da polícia francesa e britânica confirmaram sua identidade.

A polícia suspeita que sua mãe e avô o sequestraram em 2017, quando ele tinha 11 anos, sob o pretexto de férias na Espanha, para depois viver em comunidades espanholas de estilo de vida alternativo e nos Pirineus franceses.

"Nossa prioridade é trazê-lo de volta para o Reino Unido (...) Espero que aconteça nos próximos dias", declarou o subdelegado Chris Sykes, da polícia de Manchester, em uma conferência de imprensa.

Sua avó, separada do avô e que, segundo a mídia britânica, tinha a guarda da criança, recebeu com alegria sua reaparição.

"Esperamos que a avó venha buscá-lo e inicie o processo de repatriação com os britânicos", disse o promotor de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, confirmando que ele está "em um local seguro" e sob os cuidados dos "serviços sociais".

A última vez que se teve notícias de Alex Batty foi na Espanha, em 8 de outubro de 2017, o dia em que ele, sua mãe e seu avô deveriam voltar para casa após as férias familiares.

A avó do jovem, Susan Caruana, acreditava que a criança havia sido levada pela mãe e o avô para viver em uma comunidade espiritual com um estilo de vida alternativo, sem uma educação tradicional.

"Eles não queriam que ele fosse à escola. Não acreditam na escola convencional", disse Caruana ao jornal The Times. "Conversei com ele esta tarde e sem dúvida é ele. Ele falava como uma criança quando estava conosco e agora conversei com um homem", destacou.

O paradeiro da mãe e do avô é desconhecido por enquanto e, de acordo com a mídia britânica, eles estão sendo procurados em razão do desaparecimento.

O jornal regional francês La Dépêche du Midi indicou que um entregador e estudante chamado Fabien Accidini encontrou Batty depois de o jovem passar cerca de quatro dias vagando por uma área montanhosa.

Accidini, que trabalha para uma farmácia como entregador na região, disse que chovia muito quando o colocou em seu carro, onde o jovem contou sua história.

"Disse que sua mãe o sequestrou quando ele tinha cerca de 12 anos (...) Desde então, ele havia morado na Espanha em uma casa luxuosa com cerca de dez pessoas. Ele teria chegado à França por volta de 2021", explicou o estudante.

Batty havia morado com sua mãe em uma "comunidade espiritual" na França e não tinha "nenhum rancor em relação a ela, mas queria voltar para sua avó", acrescentou.

Ele morou com sua mãe e avô em uma "comunidade nômade", entre os departamentos franceses de Aude e Ariège, informou o Dépêche du Midi.

A polícia reconheceu que alguns aspectos do caso ainda não estavam claros.

"Ainda temos trabalho a fazer para estabelecer todas as circunstâncias em torno de seu desaparecimento e onde ele esteve todos esses anos", afirmou Sykes.

