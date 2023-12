Gato da Indonésia fica famoso no TikTok por ser marca igual à mascara do Zorro

Boy, um gato persa da Indonésia, se tornou a mais nova celebridade da internet por ter uma marca igual à máscara que o personagem Zorro usa durante suas aventuras. A comparação inevitável caiu nas graças dos internautas e o perfil do bichano já acumula mais de 779 K de seguidores.

“As pessoas que o veem pela primeira vez costumam dizer que ele é único, fofo e que se parece com o Zorro. Eles até o chamam de ladrão de gatos! As reações dos meus seguidores são em sua maioria fofas, eles querem abraçá-lo e alguns até querem tê-lo!”, contou Indraini Wahyudin Noor, dono do gato, ao New York Post.

Noor possui vários gatos, mas admite que Boy é o seu favorito. “Ele é um gato muito mimado, sempre quer ser acariciado, abraçado e carregado. Gosta de brincar muito, mas odeia tomar banho toda semana”, conta. Além disso, o dono revela que Boy gosta de ouvir regularmente a música tema do Zorro de 1998, estrelado por Antonio Banderas. Em uma postagem ele aparece usando um chapéu preto ao som da icônica trilha sonora.

O sucesso no TikTok foi tanto que Boy já estrelou em ensaios fotográficos, participou de eventos voltados para pets, e agora esbanja contratos fechados com várias agências nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Recentemente Noor divulgou um vídeo no qual mostra um filhote de Boy que apresenta a mesma marca ao redor dos olhos: “Existe um sucessor do Zorro! O mundo será salvo em breve”, comemorou um internauta. Apesar de inúmeros pedidos para adotar o filhote, Noor afirma que nem o pai, nem o filho estão disponíveis para adoção.