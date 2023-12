Turistas caíram no canal de Veneza, na Itália, nesta quarta-feira (6) após a gôndola em que navegavam se desequilibrar. O grupo de cinco pessoas tirava selfies no momento em que o condutor precisava manter o peso da embarcação estável ao passar por uma ponte.





O momento foi capturado em vídeo que foi compartilhado nas redes sociais. Segundo a imprensa local, cinco turistas da China, além do condutor, caíram nas águas.





É quase inverno no hemisfério norte, com temperaturas por volta de 8 graus, o que torna as águas do canal geladas.





Na queda, que aconteceu perto da Praça de São Marcos, não houve feridos. Depois do tombo, os turistas foram acolhidos em um teatro próximo ao local.





Desde de 2020, apenas cinco pessoas são permitidas em cima de uma gôndola "da nolo", o modelo que estava sendo usado, para evitar acidentes.