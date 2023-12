Até onde você iria para descobrir uma música que você ouviu na TV e gostou? Uma mulher viveu uma verdadeira saga para poder ouvir de novo a trilha sonora de um episódio da série ‘Arquivo X’. A busca levou até os compositores, que não só vão poder comercializar a música, como também se sentiram orgulhosos por seu trabalho ter sido reconhecido após 25 anos.

A história começou quando um perfil do X chamado Lauren Conna compartilhou que estava assistindo a um episódio da série ‘Arquivo X’ e achou tão boa, que ela tentou descobrir qual era por meio do aplicativo Shazam.

Mas a ferramenta não conseguiu desvendar o mistério. A música também não estava nos créditos do episódio. Ela resolveu assistir de novo à cena, agora prestando mais atenção na letra. “Tudo que eu descobri pela letra é que é sobre pessoas falando sobre esse episódio de ‘Arquivo X’ de 1998”. O quê?”, escreveu.

Leia também: Jovem conquista internet ensinando física

A mulher pesquisou sobre o episódio – o quinto da sexta temporada – e descobriu que ela não era a primeira pessoa que gostou da música e não conseguiu encontrá-la. “Por favor, me ajudem a encontrar a música. É considerada uma joia escondida por todos que assistiram (o episódio)”, pedia uma resenha no site IMDB.

Também já havia um vídeo no YouTube que buscava encontrar a canção. “Intrigante. Seria super legal se a banda responsável visse algumas das muitas discussões e resolvesse o mistério”, comentou a mulher. Neste momento, a caça já havia chamado atenção de várias pessoas, que criaram teorias sobre o que havia acontecido.

“Eles devem ter composto a música para o episódio. Se não, haveria alguma gravação dela. Eu acho que algo aconteceu com quem fez a música e teve que sair correndo uma noite e não pensou muito, mas acabou sendo um sucesso absoluto”, apostou um perfil. “Há pessoas dizendo no Reddit que estão procurando pela música desde que o episódio foi ao ar pela primeira vez, em 1998 (é mais que uma década pré-Shazam”, contou outro.

“Considerando o quão exageradas algumas partes da letra são, eu não ficaria surpresa se não estivesse junto da música incidental, mas esse refrão é tão bom, eu não sei. As mudanças chamaram minha atenção pela primeira vez porque lembravam ‘Radio GaGa’ do Queen”, disse a mulher, já envolta no mistério.

Aconselhada a olhar novamente os créditos, ela resolveu buscar pelo supervisor musical do episódio, chamado Jeff Charbonneau e perguntou se alguém da rede social o conhecia. Enquanto não conseguia encontrar, ela elogiou a canção. “Eu fico me perguntando por que tantas pessoas procuraram por *essa* música ao longo dos anos. Não é tanto country, mas sim uma música pop em roupas country. É tão comovente que é como se fosse outro personagem naquela cena. Eu também devo dar crédito ao desempenho vocal do cantor misterioso: perfeição melancólica em cima daquelas harmonias”, elogiou.

Uma das pessoas conseguiu contato com Jeff, que disse que não se lembrava da música. “Eu sei que deve ter vindo de uma biblioteca... Tenho quase certeza de que não foi escrito para o programa. Vou investigar mais tarde”, respondeu o supervisor.

“Não tínhamos um supervisor musical formal naquela época. Normalmente os escritores escolheriam as músicas. Vince Gilligan ou John Shiban (autores) provavelmente escolheram”, contou. A mulher já estava achando que era um mistério sem fim, quando um supervisor musical da TV desvendou a trama: “A música é ‘Staring at the stars’, escrita por Gleen Jordan e Dan Marfisi. Eles forneceram duas faixas adicionais (com vocais) no episódio 605, então meu palpite é que eles fizeram essas gravações personalizadas para a atração”.

Ele ainda revelou que a gravação nunca foi lançada comercialmente, mas que os compositores poderiam fazê-lo. Outro perfil entrou em contato com Dan, que achou emocionante toda a busca. “Eu li isso. Muito impressionante”, escreveu.

Dan ainda contou que Glenn tinha um CD com a música e que iria pegá-lo para disponibilizar on-line. E ainda agradeceu a todo mundo que gosta de ‘Staring at the stars’. “Nós nunca saberíamos que as pessoas amam nossa música todo. Realmente maravilhado em descobrir isso”.