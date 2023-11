Duas idosas, refém do Hamas, são conduzidas por terroristas a caminho de serem libertadas em troca de presos palestinos, como parte do acordo de cessar-fogo com Israel

Alimentação insuficiente e isolados no escuro. Apesar da discrição solicitada pelas autoridades israelenses, aos poucos surgem detalhes sobre as condições de cativeiro dos reféns levados pelo Hamas para a Faixa de Gaza após o ataque em Israel no dia 7 de outubro.

O ataque extremamente violento e sem precedentes na história do país provocou represálias de Israel contra o pequeno território palestino, governado pelo movimento islamista. O Exército israelense bombardeou Gaza de modo incessante até a trégua que entrou em vigor em 24 de novembro.

Nenhum dos 81 reféns israelenses ou estrangeiros liberados desde o início da trégua falou publicamente sobre suas condições de cativeiro. As autoridades israelenses pediram discrição para que as pessoas ainda sequestradas não corram perigo.

Mas parentes das vítimas e profissionais de saúde que atenderam os liberados revelaram alguns detalhes.

O médico Ronit Zaidenstein, do hospital Shamir, afirmou que os 17 reféns tailandeses que examinou após serem libertados receberam uma "alimentação com poucos nutrientes" durante o cativeiro.

"As pessoas que examinamos perderam uma parte considerável do peso em muito pouco tempo, 10% ou mais".

O Exército israelense afirma que 240 pessoas foram levadas à força para a Faixa de Gaza em 7 de outubro. Quase um terço das vítimas foram devolvidas em troca da libertação de 180 prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Em uma entrevista ao portal de notícias Ynet, a médica Margarita Mashavi, do hospital Wolfson, disse que alguns reféns contaram que ficaram detidos em áreas de subsolo.

"Tinham duas horas de luz por dia", afirmou na entrevista, publicada na segunda-feira e que não está mais disponível no site.

- Isolamento -

Os pacientes contaram que comiam "arroz, homus, feijão enlatado e, algumas vezes, pão com queijo, e nada além disso. Nada de frutas, verduras ou ovos".

Além dos bombardeios, os habitantes da Faixa de Gaza enfrentam uma escassez significativa de alimentos e produtos de primeira necessidade. O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU alertou na terça-feira para um "risco elevado de fome".

"Quando pediam uma caneta ou um lápis para escrever ou para passar o tempo, os homens do Hamas negavam por medo de que transmitissem informações. Não tinham televisão, leitura, passavam o tempo conversando entre eles", disse Mashavi.

Esther Yaeli, avó de Etan, um franco-israelense de 12 anos libertado na segunda-feira, disse ao portal de notícias Walla que o neto passou 16 dias em isolamento.

"Os dias em que ele ficou sozinho foram horríveis", contou. "Agora Etan parece muito fechado em si mesmo".

Emily, uma menina israelense-irlandesa de nove anos que foi liberada no sábado, está com medo de fazer barulho. "Ela era uma criança normal, feliz e barulhenta, mas agora ela sussurra. Ela movimentava os lábios sem nenhum volume ou mesmo ar saindo", contou o pai, Tom Hand, ao jornal britânico The Sun.

"Devem ter ordenado que ficasse em silêncio durante todo o tempo e ainda tem medo de fazer barulho", acrescentou.

Dois reféns foram hospitalizados após a libertação, incluindo Elma Avraham, de 84 anos, que foi transportada com urgência de helicóptero e internada no CTI. Os médicos temiam o agravamento de seu estado de saúde "devido à ausência de tratamentos adequados" para a sua idade, mas na terça-feira anunciaram que sua condição estava melhorando.

Hagar Mizrahi, coordenador do caso dos reféns no Ministério da Saúde de Israel, disse à AFP que alguns ficaram detidos em "péssimas condições, com consequências médicas claras".

Ele se negou a revelar detalhes, alegando o sigilo médico.

"Algumas coisas que ouvi nos últimos dias me deixam com o coração partido", declarou. "São coisas monstruosas de qualquer ponto de vista".