O Exército de Israel afirma que o Hamas interrompeu a trégua no conflito, acertada em acordo entre o estado judeu e a organização terrorista, com mediação do Qatar.

A trégua prevê novas libertações de reféns sob as mãos do Hamas em troca de presos palestinos em penitenciárias isralenses.

Em publicação no X, antigo Twitter, às 10h34 da manhã desta terça-feira (hora de Brasília), as Forças de Defesa de Israel informam que "Durante a última hora, 3 dispositivos explosivos foram detonados adjacentes às tropas das FDI em 2 locais diferentes no norte de Gaza, violando o quadro da pausa operacional (em tradução livre).

Over the last hour, 3 explosive devices were detonated adjacent to IDF troops in 2 different locations in northern Gaza, violating the framework of the operational pause.



