ATLETA OLÍMPICO

Oscar Pistorius ganha liberdade condicional 10 anos após assassinato de sua namorada

Na época do julgamento, atleta se declarou não culpado e negou ter matado Reeeva Steenkamp. Ele alegou que atirou na porta do banheiro de casa porque acreditava que havia um ladrão no local, mas acabou pegando 13 anos de prisão