O Exército de Israel anunciou ter concluído os preparativos para receber de volta os reféns que devem ser libertados nesta sexta-feira (24) de cativeiros do Hamas na Faixa de Gaza. Os sequestrados serão acolhidos por profissionais de saúde mental e terão acesso a itens de higiene e brinquedos -a expectativa é que haja crianças no grupo.



"Em coordenação com os ministérios governamentais e autoridades de segurança, nos preparamos para receber rapidamente os reféns libertados e dar-lhes todo o apoio necessário", escreveu as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) na plataforma X. "Preparamos vários locais dedicados ao acolhimento inicial, que incluem as provisões médicas necessárias. Após o acolhimento inicial e tratamento médico, eles seguirão para hospitais onde vão se reunir com suas famílias."



Um acordo firmado entre Israel e o Hamas prevê a libertação de 50 reféns mantidos em Gaza pelo Hamas -os primeiros 13 devem ser soltos às 16 horas locais (11h em Brasília)-, além da soltura de 150 prisioneiros palestinos em território israelense. O tratado ainda determina um cessar-fogo de quatro dias.



O governo israelense pediu à população que respeitasse a privacidade dos reféns. Após desembarcarem em Israel, eles receberão cuidados médicos preliminares e serão encaminhados a hospitais para se reunirem com suas famílias.



Uma autoridade israelense disse que helicópteros de transporte militar participariam da repatriação, sugerindo que recolheriam os reféns em um aeroporto egípcio. Mas a informação não foi confirmada pelo Cairo.



As tripulações dos helicópteros incluiriam militares, médicos e profissionais especializados em comunicação e aconselhamento, que devem ser os primeiros israelenses a cumprimentar os reféns.



"O pessoal vai se apresentar pelo nome, com um rosto visível e um sorriso, e manterá contato visual e distância, a fim de permitir que os cuidadores e as equipes de apoio façam o seu trabalho da melhor maneira possível", disse uma autoridade israelense à agência de notícias Reuters.



As autoridades também vão ofertar tampões de ouvido, inclusive para as crianças, para abafar ruídos e "facilitar a experiência de voo, proporcionando-lhes paz e sossego"



Profissionais de saúde afirmaram que os reféns receberiam atenção psicológica e cuidados especializados para qualquer pessoa que pudesse ter sofrido agressão sexual.

Embora os adultos libertados possam ser interrogados pelas autoridades de segurança israelenses para obterem informações sobre o seu cativeiro e o destino dos outros ainda detidos pelo Hamas, as crianças reféns serão poupadas do processo, segundo a imprensa local.