O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o presidente eleito na Argentina, Javier Milei, deveria pedir desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em conversa com a imprensa, nesta segunda-feira (20/11), Pimenta disse que Milei ofendeu Lula "gratuitamente" e opinou dizendo que o presidente brasileiro não deveria contatá-lo.



"Eu não ligaria, só depois que ele ligasse para me pedir desculpas. Ofendeu de forma gratuita o presidente Lula. Cabe a ele o gesto, como presidente eleito, de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar", disse Paulo Pimenta à imprensa.

Durante a campanha eleitoral, Milei chamou Lula de 'corrupto' e 'comunista'.



Vitória de Milei

Ontem, sem citar o presidente eleito, Lula desejou sorte e êxito ao novo governo da Argentina. "A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", disse Lula.

Milei derrotou o governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa (Union por la Patria). Parlamentar desde 2021, Milei se tornou um fenômeno político polêmico no país nos últimos anos, com propostas como a dolarização da economia, a privatização de estatais e o fechamento do Banco Central. O presidente eleito também já anunciou ideias como a permissão à venda de armas e órgãos humanos.