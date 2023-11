Em qualquer zona de guerra, contar os mortos é um desafio. Em Gaza não é diferente.

À medida que as batalhas se intensificam, a situação caótica - com bombardeamentos por forças israelenses, combates terrestres, cortes de comunicações, escassez de combustível e infraestruturas em ruínas - torna extremamente difícil obter informações precisas sobre o número de pessoas que morreram.

E as autoridades palestinas afirmaram que existem agora "dificuldades significativas" na obtenção de informações atualizadas devido à interrupção das comunicações na Faixa de Gaza.

O Ministério da Saúde controlado pelo Hamas é a fonte oficial de Gaza para o número de mortos – que é atualizado regularmente. Na noite de segunda-feira (13/11), informou que 11.240 pessoas foram mortas, incluindo 4.630 crianças, desde os ataques do Hamas a Israel no dia 7 de outubro, que desencadearam a guerra atual.

Os números foram publicamente questionados por Israel, embora recentemente tenha tido de rever os seus próprios números de mortes para baixo em cerca de 200 – de 1.400 para cerca de 1.200.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que "não tem confiança" nas estatísticas de Gaza. Mas organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) das Nações Unidas, afirmaram não ter motivos para não acreditar neles.

A BBC tem analisado detalhadamente como são contabilizados o número de vítimas em Gaza.

Os números

O Ministério da Saúde de Gaza publica regularmente o número de mortes nas redes sociais, com uma divisão separada no número de mulheres, crianças e idosos. Os números não indicam a causa da morte, mas descrevem os mortos como vítimas da "agressão israelense".

O ministério também fornece números de feridos e desaparecidos. Alguns dos corpos permanecem presos sob pilhas de escombros, afirma a organização humanitária Crescente Vermelho Palestino.

Autoridades do Ministério da Saúde dizem que os números de mortes são registrados por profissionais médicos antes de serem repassados a eles e os números incluem apenas pessoas registradas como mortas no hospital.

Os números não fazem distinção entre mortes de militares e civis. E, como não levam em conta aqueles que morreram no local das explosões e cujos corpos não foram encontrados ou enterrados imediatamente, pode haver uma subcontagem, dizem as autoridades de Gaza.

Esse ponto foi amplificado pela administração Biden na semana passada, quando um alto funcionário dos EUA disse que o número de mortos provavelmente seria maior do que os números divulgados.

"Achamos que são muito altos, francamente", disse Barbara Leaf, secretária de Estado adjunta para Assuntos do Oriente Próximo, ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara, "e pode ser que sejam ainda maiores do que os citados".

Isso contrasta fortemente com a opinião do próprio Biden, que, em 25 de outubro, disse não ter "nenhuma noção de que os palestinos estão dizendo a verdade sobre quantas pessoas foram mortas".

No entanto, ele não forneceu nenhuma razão para seu ceticismo.

Um dia depois de Biden ter rejeitado os números, o Ministério da Saúde de Gaza forneceu mais informações, publicando uma extensa lista de nomes de todos aqueles que foram mortos entre 7 e 26 de outubro. A lista incluía mais de 6 mil nomes completos com idade, sexo e números de identidade.

Como foi compilado? A BBC conversou com pessoas envolvidas na coleta e organização dos dados, assim como com um acadêmico que verificou se havia duplicatas na lista de nomes.

Também falamos com um grupo de investigação independente, o Airwars, que está no processo de comparar as mortes que investigou com nomes que constam na lista do Ministério da Saúde, e com a ONU - que avaliou os números de mortes em Gaza durante períodos anteriores ao conflito.

Como os mortos são contados

Getty Images

Profissionais de saúde como Ghassan Abu-Sittah, um cirurgião plástico da Médicos Sem Fronteiras que vive em Londres e tem tratado pessoas em hospitais na Cidade de Gaza, são fundamentais para registar esses números.

Ele diz que o necrotério do hospital registra as mortes apenas após confirmar a identidade do falecido com seus familiares.

O número de mortes registradas até agora, acredita ele, é muito inferior ao que realmente ocorreu. "A maioria das mortes acontece em casa", diz ele. "Aqueles que não conseguimos identificar, não registramos".

No entanto, uma vez encontrado um corpo, "ele tem de ser levado ao hospital para ser registrado", afirma um porta-voz do Crescente Vermelho Palestiniano.

Para examinar a lista do Ministério da Saúde, a BBC cruzou nomes nela incluídos com os de pessoas mortas que apareceram nas nossas reportagens. Uma dessas mortes relatadas pela BBC foi a de Midhat Mahmoud Saidam, morto num ataque em 14 de outubro. A BBC conversou com seus ex-colegas.

A análise de imagens de satélite realizada pela BBC mostrou danos na área onde ele morava por volta da data de sua morte. Uma imagem publicada nas redes sociais mostra um saco para cadáveres com o nome dele e detalhes escritos.

BBC

Trabalho semelhante, mas em maior escala, está sendo realizado pela Airwars. Como parte do seu trabalho de investigação de mortes de civis, ela comparou os nomes dos mortos na lista do Ministério da Saúde com as áreas que foram bombardeadas. Até agora, a Airwars encontrou 72 nomes na lista do ministério em cinco das áreas que investigou, incluindo o de Saidham.

A investigação descobriu ainda que 23 membros da família dele também morreram e todos foram registrados na lista do Ministério da Saúde.

Examinando as estatísticas

A BBC também falou com a ONU e a Human Rights Watch - ambas afirmaram não ter motivos para desconfiar dos números divulgados pelo Ministério da Saúde em Gaza.

A ONU depende do Ministério da Saúde como fonte de números de vítimas na região.

"Continuamos incluindo os dados nos nossos relatórios e a sua origem é clara", afirmou em comunicado. "É quase impossível neste momento fornecer qualquer verificação diária da ONU."

Outras pessoas que examinaram os números do Ministério da Saúde incluem o professor de economia Michael Spagat, da Royal Holloway, da Universidade de Londres – que preside a instituição de caridade Every Casualty Counts, que estuda o número de mortos em guerras.

Getty Images BBC Verify analisou números de mortos em Gaza

Ele diz que, junto com um colega, encontrou apenas uma entrada duplicada no conjunto de dados do Ministério da Saúde – a de um menino de 14 anos.

No entanto, uma discrepância continua sendo fortemente contestada – a do número de mortos após uma explosão no hospital al-Ahli, na Cidade de Gaza, no dia 17 de outubro. O Ministério da Saúde disse que 500 pessoas foram mortas, e esse número foi posteriormente revisado para 471.

Uma avaliação da inteligência americana foi mais baixa, "provavelmente na extremidade inferior do espectro, de 100 a 300". Os militares de Israel citaram os números de Al-Ahli como base para a afirmação de que o Ministério da Saúde de Gaza "inflaciona continuamente o número de vítimas civis".

A BBC fez repetidas tentativas de contato com o Ministério da Saúde de Gaza, mas não obteve respostas até a publicação deste texto.

O professor Spagat também analisou conflitos anteriores e descobriu que os números do Ministério da Saúde em Gaza não pareciam estar distantes da realidade.

Em uma análise dos números de mortes do Ministério da Saúde no conflito Israel-Gaza em 2014, no qual Gaza foi bombardeada, e em um registo separado dos números de mortes desse mesmo ano recolhido pela organização israelense de direitos humanos B'Tselem, Spagat encontrou consistência nos números relatados.

O Ministério da Saúde disse que 2.310 habitantes de Gaza foram mortos em 2014, enquanto B'Tselem contou 2.185 mortes. A ONU disse que 2.251 palestinos foram mortos, incluindo 1.462 civis, e o Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que a guerra de 2014 matou 2.125 palestinos.

Discrepâncias como essas são "bastante normais", diz Spagat, já que algumas pessoas podem ter morrido no hospital por razões posteriormente demonstradas como não relacionadas com a violência no conflito.

Ola Awad-Shakhshir, presidente do Gabinete Central de Estatísticas Palestino, em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, recebe atualizações regulares sobre as mortes em Gaza.

Awad-Shakhshir diz que o Ministério do Interior de Israel controla efetivamente os números de identificação dos recém-nascidos em Gaza e na Cisjordânia – os mesmos números de identificação que aparecem no registo de mortes do Ministério da Saúde, gerido pelo Hamas.

O Gabinete de Registo da População de Israel mantém arquivos que correspondem aos de Gaza e da Cisjordânia.

Quando a BBC abordou um porta-voz das Forças de Defesa de Israel sobre o motivo pelo qual lançaram dúvidas sobre os números de mortes em Gaza, ele disse que o Ministério da Saúde era um ramo do Hamas e que qualquer informação fornecida por ele deveria ser "vista com cautela". Mas não forneceu nenhuma evidência de inconsistências nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Também perguntamos ao gabinete do primeiro-ministro israelense como foi registrado o número de israelenses mortos no dia 7 de outubro pelo Hamas. Ele não respondeu a essa pergunta, no entanto, nos últimos dias, Israel revisou para baixo o número de pessoas mortas durante o ataque para cerca de 1.200, ante o número anterior de 1.400.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lior Haiat, disse que o número revisado se deve ao fato de muitos corpos não terem sido identificados imediatamente após o ataque e "agora pensamos que pertencem a terroristas... e não a vítimas israelenses".

O governo israelense não publicou uma lista detalhada das vítimas civis, embora alguns meios de comunicação israelenses tenham reunido essas listas com nomes, idades e locais das mortes.

A polícia de Israel afirma que mais de 850 corpos de civis foram identificados – o trabalho continua para tentar identificar restos mortais usando técnicas forenses especializadas.

Existe uma lista pública dos soldados israelenses mortos até agora que inclui 48 que morreram nos combates dentro de Gaza.

Reportagem adicional de Kayleen Devlin