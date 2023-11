As denúncias de antissemitismo no Brasil cresceram 961,36% em outubro deste ano em relação ao mesmo mês de 2022.

Os dados, levantados pela Conib (Confederação Israelita do Brasil) e pela Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo), foram apresentados em evento para a imprensa no Clube Hebraica, em São Paulo, nesta quinta-feira (9).

O período do levantamento compreende a guerra Israel-Hamas, na Faixa de Gaza. Mesmo antes do início do conflito, em 7 de outubro, porém, denúncias de antissemitismo no país já vinham crescendo, de acordo com as organizações: de janeiro a setembro deste ano, houve 876 casos do tipo, em comparação com 375 no mesmo período no ano passado, um aumento de 24,17%.

Os incidentes brasileiros não estão isolados. França e Reino Unido registraram, cada país, mais de mil casos de crimes do tipo no período. Na Alemanha, foram em torno de 1.800.

O caso mais notável, contudo, foi aquele ocorrido no Daguestão, província de maioria muçulmana do sul da Rússia. No dia 29, um aeroporto na cidade de Makhatchkala, capital da província, foi fechado de maneira temporária após centenas de pessoas invadirem o local. Relatos e vídeos nas redes sociais apontam que eles desejavam agredir os judeus israelenses que ali desembarcavam.