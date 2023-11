Casos de xenofobia registraram um aumento preocupante no Brasil diante da guerra no Oriente Médio

Em meio à guerra no Oriente Médio, o Instituto Brasil-Israel (IBI) lançou, nesta quinta-feira (9/11), um guia contra o antissemitismo, termo usado para definir o preconceito contra pessoas de origem semita. O manual, gratuito, traz orientações para identificar casos de discriminação contra judeus.

Segundo o instituto, casos de antissemitismo registraram um aumento preocupante nos últimos anos, inclusive no Brasil. Somente a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro registrou 87 relatos de crimes de racismo e xenofobia contra a comunidade judaica depois do início da guerra entre Israel e Hamas.

O material apresenta a definição de antissemitismo, com uma perspectiva histórica até os dias atuais, além de casos históricos e atuais ocorridos no Brasil. A publicação traz, ainda, orientações para quem se deparar com algum caso de discriminação contra o povo semita.

O guia, disponível nas versões on-line e impressa, observa que, apesar de se manifestar de maneira distinta em cada país, as bases do preconceito são as mesmas: discurso de incitação ao ódio em redes sociais, violência física, cerceamento de direitos e até assassinatos.