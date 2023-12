Após dois anos e três meses preso, João Estrella se encontrou na comédia e, hoje, vive de shows de stand-up falando justamente sobre o dia a dia na cadeia. O jovem de 28 anos ficou conhecido na internet após viralizar um vídeo em que crianças fazem várias perguntas a ele sobre sua história.



O vídeo é uma iniciativa do Canal Foco. Nele, um grupo de crianças pergunta se João sofre preconceito, como ele estaria se tivesse continuado no mundo do crime, como era a comida e a rotina na prisão e como foi a relação com a mãe durante o período preso.

Ao Estado de Minas, João contou que acabou indo para a cadeia por conta de um assalto em uma empresa. Nascido e criado em Belford-roxo, no Rio de Janeiro, ele aponta que foi um amigo que planejou o crime e que ele embarcou na ideia em busca de dinheiro. Num primeiro momento, o plano parecia ter dado certo e os dois fugiram. Mas, três dias depois, João acabou sendo levado pela Polícia Civil. O amigo que também participou do roubo se entregou dias depois e também pagou pelo crime.

Arrependido, João resolveu usar o tempo preso para repensar no que faria quando estivesse em liberdade. “Quando eu cheguei na cadeia eu sabia que ia ter que pagar pelo meu erro, não tinha pra onde ir. Mas eu consegui aceitar. Então, eu comecei a planejar o que eu ia fazer quando saísse de lá e como eu ia fazer pra nunca mais voltar para aquele lugar. E eu digo que se não fosse minha família e Deus eu não teria forças pra aguentar aquele lugar”, declarou.

Mas a comédia só surgiu após um convite. “Assim que saí da cadeia, uma pessoa me deu a ideia de fazer stand up. Na hora que ela me disse, eu não liguei muito porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Depois eu me interessei e consegui uma oportunidade de fazer meu primeiro show no Rio Retrô Comedy Club, do Paulinho Serra, na Barra da Tijuca”, contou.

Em cima dos palcos, o humorista usa sua experiência para conscientizar o público sobre a realidade dentro das prisões brasileiras. “A minha persona (que é como dizemos no stand up) é sobre um garoto muito parado pela polícia e já foi preso. Então, eu tento levar para as pessoas o que já aconteceu na minha vida de uma forma leve, sempre tentando conscientizar os jovens que essa vida do crime não leva a lugar nenhum. Eu ainda respondo na Justiça. Estou na condicional, assino a cada 3 meses e só acaba em 2027”, destacou.

“A cadeia é uma ambiente muito pesado de energia ruins, mas acredito que quando queremos conseguimos mudar”, completa.

Vídeo viral

A ideia do vídeo com as crianças veio pelo canal do YouTube. Uma das pessoas da produção conhecia João e o convidou para participar da gravação. Ele não conhecia nenhuma das crianças participantes, o que deixou todas as reações mais genuínas.

Apesar do sucesso, o humorista conta que recebe diversos comentários negativos sobre sua interação com os pequenos. “ Acredito que, como em todas as publicações, sempre vai ter alguém que não vá gostar, mas isso não me chateia porque tenho minha cabeça no lugar hoje em dia. Como eu digo, toda honra e toda glória sempre vai ser dada a Deus por ter me dado uma segunda chance”, afirmou.