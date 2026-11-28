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Como jogar Baralho Cigano? 8 passos para começar
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28/11/2026 00:29
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O povo cigano é amplamente reconhecido por suas práticas espirituais e pela habilidade de interpretar o futuro por meio do Baralho Cigano. As mulheres ciganas, em especial, têm se destacado nessa tradição, realizando leituras que revelam caminhos e possibilidades indicados pelas 36 cartas do baralho. Descubra como funciona essa prática e aprenda como jogar o Baralho Cigano.
Como jogar o Baralho Cigano?O Baralho Cigano é composto por 36 cartas, cada uma carregada de símbolos esotéricos que foram associados a significados específicos (saiba o significado das cartas do Baralho Cigano clicando aqui). A interpretação dessas cartas exige não apenas conhecimento, mas também sensibilidade e intuição. Algumas pessoas também utilizam um baralho comum, retirando as cartas de 2 a 5 e os curingas, o que cria uma adaptação similar ao Baralho Cigano tradicional. Se encontrar um cartomante que use um baralho comum, não estranhe! Existe uma correspondência entre as cartas tradicionais e os significados do Baralho Cigano.
Baralho Cigano: uma ferramenta intuitiva e poderosaUma consulta ao Baralho Cigano revela mensagens guardadas no inconsciente, ajudando a esclarecer pensamentos e ampliar o autoconhecimento. Embora simples e prático, o Baralho Cigano tem um profundo impacto, oferecendo respostas sobre os mais diversos aspectos da vida: amor, dinheiro, saúde e família. As 36 cartas estão simbolicamente ligadas aos quatro elementos da natureza:
- Água: sentimentos, emoções, amor e feminilidade.
- Terra: família, dinheiro, bens materiais e estabilidade.
- Ar: mente, ideias, intelecto e criatividade.
- Fogo: motivação, ação, transformação e energia vital.
Por que as mulheres ciganas são as principais leitoras?A tradição cigana acredita que as mulheres possuem uma energia especial conectada ao oculto, o que as torna particularmente aptas para interpretar os sinais e presságios revelados pelas cartas.
Como iniciar a leitura do Baralho Cigano?Antes de qualquer leitura de baralho cigano, deve-se fazer a consagração do baralho. Essa consagração deve ser feita da seguinte maneira: Coloque água em um copo e adicione uma pitada de sal fino ou algumas pedrinhas de sal grosso. Misture bem. Depois coloque as cartas do baralho cigano empilhadas em cima do copo. Faça uma oração ao seu Anjo da Guarda e colocando a mão sobre o baralho. Depois, retire o baralho, embrulhe em um pano de cor vermelha e guarde-o longe de outras pessoas. Você deverá repetir este ritual após a cada leitura de baralho cigano, assim ele estará pronto para utilizar na próxima leitura. Recomenda-se que o seu baralho cigano não seja jogado por mais ninguém. Você pode fazer leituras para si mesma ou para outras pessoas, mas nunca deve deixar outra pessoa jogar, ele é único e intransferível. Veja abaixo o passo a passo de como jogar Baralho Cigano.
Como ler o baralho cigano: passo a passo
Vantagens da consulta com um Baralho Cigano
- Leitura simples
- Imagens facilmente interpretadas
- Mensagens intuitivas
- Consultas na comodidade do lar
Dicas para usar numa leitura
- Escreva suas perguntas num papel para não esquecer nenhuma
- Tome nota de todos os conselhos porque eles vão ajudar você a fazer opções e dão conhecimento sobre você mesmo
- A consulta dura o tempo que for necessário. Não se apresse e pergunte tudo aquilo que necessita saber
Ritual para jogarExistem diversos rituais recomendados para a leitura das cartas, essa é apenas uma sugestão: Em um lugar calmo e confortável, sente-se de maneira a ficar bem tranquila. Esse local escolhido servirá como o seu refúgio onde você vai poder exercitar sua capacidade de adivinhação. Limpe seu espírito e mente de energias negativas fazendo uma oração a Santa Sara Kali, A Padroeira dos Ciganos. Lave bem as mãos, beba um pouco de água, coloque um pano branco em cima da mesa onde vai fazer a leitura do baralho cigano. À sua direita, coloque uma pedra ametista dentro de uma taça com água, acenda uma vela branca à esquerda e acenda um incenso à direita. Evocando os elementos da natureza, você estará pronta para começar sua viagem ao mundo do baralho cigano e da leitura da sorte. Retire 3 cartas e deixe a sua intuição guiar você até a interpretação correta. Agora que já sabe como jogar o baralho cigano, está na hora de escolher o seu: Compre Baralhos de Tarô e Oráculos Saiba mais:
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