Horóscopo do Dia para Touro
Horóscopo do Dia para Touro
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TOURO - 20/abr a 20/maio
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Horóscopo do Dia para Touro
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Amor
Alguém muito especial está entrando em sua vida e você precisa estar atenta para o amor que se aproxima.
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Trabalho
Muito sucesso e frutos de um duro trabalho te esperam a partir de hoje. Mostre gratidão e respeito por quem esteve com você.
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Bem Estar
Medite e relaxe. Sua boa disposição em se relacionar com as pessoas deve refletir positivamente em sua saúde. Quanto mais feliz, tudo melhorá.
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O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.