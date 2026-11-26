Horóscopo do Dia para Peixes
Horóscopo do Dia para Peixes
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PEIXES - 19/fev a 20/mar
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Horóscopo do Dia para Peixes
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Amor
Veja ao seu redor e saiba distinguir quem pode te oferecer um compromisso ou quem apenas quer se aproveitar de você. Faça a sua escolha.
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Trabalho
Você deve utilizar a internet como uma ferramenta para trabalhar e não para lazer no local de trabalho. Seu chefe anda de olho, atente-se.
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Bem Estar
Não deixe pessoas que dependem de você sem cuidados. Seja mais atenta e solícita, essa ajuda é mais que necessária.
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O Horóscopo do Dia para Peixes foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.